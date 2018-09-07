下周汽油再漲 恐創近4年新高

2018年09月07日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

油價還要漲！受國際原油上升帶動，下周國內汽柴油價每公升預計還要上漲0.2元，95無鉛汽油牌價預計衝到30.9元，國內油價將創下3年10個月新高點。還好台塑石化昨天預測原油價格未來要大漲有限，超過80美元機率不大，國內油價攀升近期可能到頂。

下周再漲，會是油價連三漲，合計約漲0.9元。92無鉛汽油每公升預計調到29.4元、主力產品95無鉛牌價30.9元，汽油將創下自2014年11月9日以後新高。

受到美國墨西哥灣區的熱帶風暴影響，本周國際原油持續飆升，依據浮動油價機制，汽柴油每公升原要上調0.5元，但因中油實施平穩機制，緩漲後汽柴油每公升漲幅落在0.2元左右。

不過隨著熱帶風暴減弱，美元走跌，國際原油未來兩天也有機會走跌，實際漲幅還要看國際趨勢而定。

台塑石化總經理曹明分析，雖然伊朗原油遭美國制裁，每日比以前少100萬桶，委內瑞拉港口遭運油船撞壞，也影響一天90萬桶出口量。可是蘇俄仍有閒置產能、美國大選前也不希望油價漲太多，手上已準備戰備儲油釋出，如油價續漲，3000萬桶都可釋出，加上汽油旺季將要過去，「原油要大漲有其限制。」

他認為就是維持每桶70到80美元區間，應不會超過80美元。

(中國時報)