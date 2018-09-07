老牌銀行 搶推智慧繳費機

2018年09月07日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

代收學雜費、水電費、稅費等市場規模龐大，台銀即統計，每年至台銀臨櫃繳納，或經其合作單位繳交金額逾千億以上，為此包括台銀、華銀等老牌公股銀行先後搶推智慧繳費機，不讓超商ibon、famiport等多媒體機台專美於前。台銀董事長呂桔誠昨日即宣布，台銀智慧繳費機在台北仁愛分行等地推出，預計將今年底前在全台28處人潮匯集地設立。

銀行為方便民眾繳費，不斷推出新服務，像是合庫、一銀等公民營銀行在醫院等地設立繳款機；現在銀行設立的繳款機，服務項目更多元，走入銀行，若看到臨櫃繳款民眾大排長龍，繳交各式稅費間，不妨到一旁以智慧繳費機繳費，減少等待侍間。

呂桔誠表示，台銀每年臨櫃代收的繳費單大約500萬筆，每間分行一天需處理近200筆，人力負荷大，設立智慧繳費機便可有效解決大量人力負荷問題。

台銀主管也指出，推出的智慧繳費機服務，可提供客戶以現金或金融卡繳交多項稅費，包括稅款、國民年金、健保費、學雜費、水電費、電信費及信用卡費等共18項，繳交金額限定單筆10萬元以下，但不限台銀客戶，只要有帳單掃條碼即可繳交，還可找零。

華銀部分據點也提供這項服務。銀行主管不諱言，銀行智慧繳費機與超商代收項目稍有不同，銀行主要服務基調是紓解櫃台人潮，減少客戶等待及交易時間，故支援項目以櫃台服務內容為主。

(中國時報)