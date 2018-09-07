美議員提台北法案 護台外交

小英上台2年來，邦交國斷了5國，外交部大廳邦交國旗如今僅剩17面。美參議員提《台北法案》對止住邦交國與台斷交是否有用，拭目以待。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
美參院外委會亞太小組主席賈德納（左）等4名跨黨參議員，6日提出《台北法案》，盼協助台灣不再發生斷交情事。圖為去年5月賈德納訪台與蔡英文會談。（總統府提供）

美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納等4名兩黨參議員，共同提出《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act），旨在加強台灣在世界的地位，並授權國務院採取降級關係或改變外援等行動，以防相關國家做出不利台灣舉動。

與台斷交國家 援助降級

共和黨籍參議院賈德納昨發布新聞稿指出，他與同黨同僚魯比歐，及民主黨籍參議員馬基和梅南德茲共同提案，目的在加強台灣在全球各地的地位，並回應幾個基於大陸的施壓與霸凌而與台灣斷交的國家。

賈德納說，《台北法案》要求美方採取策略與各國交涉，支持台灣獲外交承認或加強非官方關係；此外，若有國家採取對台不利行動，該法案將授權國務院降級該國與美關係，並授權國務院停止或改變對該國援助，包括美國對外軍援等。

賈德納說，美將運用各種方法支持台灣在國際舞台的地位；兩黨議員透過法案要求美國政府，以全面方式對抗大陸對台採霸凌手段，並向考慮從台轉向大陸的國家傳遞強烈訊息，表明採取這類行動將面臨後果。

透過外交 保證台灣安全

馬基指出，北京願對各國提供誘因，讓他們與台斷交；若美國不採取一致措施，台灣外交盟邦可能從17個減至0個，「我們必須支持台灣友人」。

魯比歐說，這項法案重申美國對美台關係的承諾，並授權國務院對大陸行為採取外交行動，面對大陸孤立台灣行動不能不作為；梅南德茲表示，作為台灣最親密的國際夥伴，美國應透過外交保證安全，及捍衛和保護自身未來能力的長久承諾。

府：就國際空間與美磋商

台薩上月斷交，賈德納與魯比歐隨即針對2019會計年度國防部撥款法案提修正案，禁止該法案撥款項用於援助薩國。

對此，我總統府與外交部皆表感謝。府發言人林鶴明說，將與美政府各部門就台灣國際空間密切磋商，確保不受其他因素影響；外交部表示，未來除將密切觀察該法案動向，也將在台北華府兩地持續與美政府保持密切聯繫，確保台海及區域和平穩定，並期在我面臨鞏固邦誼艱鉅時刻，獲得美國及更多理念相近國家的仗義聲援。

(中國時報)

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