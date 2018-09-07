新聞透視－台灣身處險境 應找出平衡點

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中國時報

繼國防授權法、台旅法之後，美國參議員再度提出《台北法案》，希望能阻止台灣剩餘的邦交國轉向中共。美國在陸美貿易大戰後，一再祭出各種友台措施，台灣在兩大相爭下淪為籌碼，身處險境，應該盡快找出平衡點，而非只是見獵心喜。

大陸加速在美國後院擴張勢力，中美洲的薩爾瓦多上月宣布與大陸建交，美參議員賈德納與魯比歐就提出修正案，禁止2019會計年度國防部撥款援助薩國，魯比歐並警告瓜地馬拉不要步上後塵，否則國會斷了對他們的援助。白宮與國務院也隨即發布聲明，強調將重新評估與薩國關係。

此次由共和黨參議員賈德納、魯比歐和民主黨參議員馬基、梅南德茲跨黨派聯手提出的《台北法案》，是進一步透過法案，阻止所有意圖與台灣斷交的國家。

陸美貿易大戰後，美國會接連通過《國防授權法》、《台旅法》，加上這次提出《台北法案》，無論提案者是同情台灣、對大陸不滿，還是為美國或自身利益，基本上都是以台灣作為籌碼，為川普對抗大陸「助攻」。

其實，對於台灣和北京及華府之間發展，就連綠營內部也有很多人擔心，蔡政府上任後高度仰賴美國，在美陸兩大國競逐中，將台灣和美國綁在一起，開著戰車往前衝作法，是將台灣未來的命運帶往險境。

國際局勢就如同賽局理論，各方必須考慮對手各種可能的行動，力圖選取對自己最有利或最合理的方案。也因此，面對美陸貿易和軍事競賽，多數國家都選擇不靠向任何一方，就連在國際間被孤立的北韓領導人金正恩，也懂得在兩大之間游走，獲取最大利益。

反對《台北法案》不代表就是「傾中」，就像支持《台北法案》也不意味傾美一樣，台灣對於這類法案，應仔細評估利弊得失，在兩大之間取得平衡，找到自己最適當的立足點，而不是一味靠向美國，將命運交付給只為自身謀取利益的美國。

(中國時報)

美議員提台北法案 護台外交 《環時》籲台 勿做出致命誤判

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