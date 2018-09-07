《環時》籲台 勿做出致命誤判

2018年09月07日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

美國跨黨派參議員推動阻止台灣現有邦交國與台斷交後轉與大陸建交的《台灣邦交國國際保障與強化倡議》法案（簡稱《台北法案》），大陸官方直斥這是「瘋狂介入台海」。大陸官媒《環球時報》昨強調，台灣將成為陸美戰略博弈焦點、雙方攤牌的火藥庫；無論陸美因台海發生什麼衝撞，台灣都將第一波遭殃；最壞的情況，在用盡一切政治手段時，台灣將被戰火吞沒。

大陸外交部發言人陸慷回應相關問題表示，薩爾瓦多政府作出聯合國及其他177個國家作出的正確決定，其他人沒道理指手畫腳甚至橫加干涉。美國早在近40年前與陸建交，現在美方一方面阻撓甚至恐嚇其他主權國家承認一中原則、同大陸發展正常國家關係；一方面允許蔡英文過境美國並在美活動，這種做法毫無道理，「中國人民堅決反對」。

《環時》昨社評指出，海峽兩岸當下發生的一切，都是蔡英文當局打破兩岸政治現狀，不再承認以一個中國為核心的「九二共識」導致的。民進黨上台兩年多加速「去中國化」，大陸被迫採取一系列反制行動，以抵銷民進黨當局的惡劣影響。

《環時》奉勸美國，離台海的核心衝突靠遠點。美國鼓動台灣與大陸對抗，同直接與大陸對抗可以畫等號。美國升級台海衝突前，必須做好最終在台海與大陸全面攤牌的最壞準備。

社評表示，台灣當局拒絕承認「九二共識」，已在戰略上走錯關鍵一步，必須接受由此招致的各種反擊，這是破壞兩岸關係必須吞下的苦果，而不是主動與大陸開闢新的戰線。

與此同時，兩年前與我斷交轉和北京建交的甘比亞，總統巴羅昨在北京與大陸國家主席習近平會面表示，過去甘比亞同台灣保持「外交關係」是巨大錯誤。他說，甘比亞很高興回到中非合作大家庭，中方幫助他們改善了通訊、道路、交通條件，這些都是過去多年想做卻做不到的事。

(中國時報)