陸挖角中南美友邦 將成選項

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中國時報
／北京報導

美參議員賈德納等人推動《台北法案》，加強台灣世界地位，大陸國務院參事時殷弘昨指出，此提案或許是受到美國務院在台薩斷交時的回應所鼓舞，但距走到立法並被白宮簽署，仍有很大距離，即便會增長台獨勢力氣焰，但還要「走著瞧」；若未來真成案，他認為大陸挖角台灣在中南美洲的邦交國，會是可能的因應選項。

時殷弘昨受訪指出，薩爾瓦多與台斷交後，美國務院發言人說要「審視與薩國之間的關係」，是過去沒有過的，也形同把台灣邦交國問題，提升到美國國安程度，他認為該參議員提案，就是受此鼓舞。

時殷弘不諱言，美台關係明顯在加強，在台灣也一定會增長台獨勢力氣焰，但他認為該提案「相當激進」，能否通過他抱持懷疑，即便通過，白宮會否簽署，也有變數，「各種矛盾都在加劇，但是否會一下子加劇到極度惡化，美國人還嫌麻煩不夠多？所以還要走著瞧。」

時殷弘說，美這樣作法，大陸必然會認為兩岸局勢更加嚴峻複雜，在對台灣的邦交國挖角上，就會更不客氣，像近日中非合作論壇，習拋出要對有外交關係的窮小國家免債，就等於在公開鼓勵與台灣有邦交的國家靠向大陸。他指出，一旦法案通過，大陸勢必採取行動，譬如挖角台灣在中南美洲邦交國，就會是個選項。

最近兩岸在外交的戰場頻頻，台邦交國諾魯在太平洋島國論壇，阻撓陸方代表入境及發言，被大陸外交部批評是「拙劣鬧劇」；時殷弘說，台灣必然有給諾魯很大好處，美國可能也是重要因素，但他認為外交變幻莫測，諾魯也可能說變就變，而世界的大趨勢，還是會選擇與大陸建交。

(中國時報)

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