藍委：蔡應認清兩岸關係是上位

我駐美代表高碩泰。（劉屏攝）

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中國時報
／綜合報導

美國會參議員提出《台北法案》，我駐美代表高碩泰表示，自己的國家自己救，自己的邦交自己鞏固，政府與人民竭盡所能維護國家最大利益，不因美國國會大力支持，有任何鬆懈。對此，藍委李彥秀說，大家都清楚，在外交上兩岸關係才是上位，蔡政府應優先處理兩岸關係；綠委邱志偉說，借助美國力量始終非操之在我，要讓邦交國自願與台維持邦交，才是操之在己的力量。

駐美代表處昨舉行領務組掛牌揭幕儀式，高碩泰表示，賈德納長期不遺餘力支持中華民國，最近蔡總統過境洛杉磯，賈氏特地從家鄉科州趕至洛杉磯見面。日前，立法院長蘇嘉全到華府，出席故參議員麥肯追思儀式，賈氏也與蘇院長見面。賈氏告訴蘇，支持自由、民主的台灣，美國義不容辭。他說，這項法案對台有很正面表述，「鏗鏘有力，擲地有聲」。

國民黨團總召江啟臣認為，美國會提出後，仍要看行政部門實際反應，美國會是基於友台，但行政部門有沒意願及能力做才是關鍵，況且還要看「相關國家」願不願配合，這也考驗美方實力。《台北法案》若是行政部門提出，意義就不同，代表美國務院及白宮真正有意、有能力阻止。

江啟臣表示，此舉除表示力挺台灣，也考量美方自我利益，畢竟美國也擔心大陸對我友邦國家的勢力擴張。

李彥秀說，美國會願支持台灣是好事，但對穩定我邦交國有多少幫助，持保留態度；現在台美關係不錯，民進黨與美關係也很好，仍在2年多內斷5國，蔡政府如何處理兩岸問題才是最大關鍵。

綠委邱志偉認為，《台北法案》雖有嚇阻性，但如果邦交國真要選擇與台斷交，大概也不會在乎與美關係下降。綠委王定宇表示，美國力遠超大陸，《台北法案》當然對我們外交處境有緩解效果，這法案的提出，可視為外交部努力的成果。

(中國時報)

《環時》籲台 勿做出致命誤判

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