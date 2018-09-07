申領居住證未申報 恐將受罰

2018年09月07日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

大陸推出「台胞居住證」本月上路，短短3天逾萬名台灣人申請。為此，陸委會正著手修改《兩岸人民關係條例》，規定申辦居住證者將有義務申報登記，未登記者將有相關行政罰則，目前朝行政罰鍰來修訂。但修法也包含相關配套，如「可委託代辦」等措施，目前都在研擬中，陸委會的態度是「盡速修訂」，在立法院新會期就會推動。

短短3天 上萬台胞申請

陸委會昨公布「壯大台灣8大策略─因應中國大陸對台31項措施」成果報告，由陸委會副主委邱垂正與李麗珍主持。

邱垂正表示，政府體諒部分國人在對岸工作基於生活便利考量，向陸方申領居住證。不過，他話鋒一轉再度痛批，大陸核發居住證予台灣民眾是一種企圖透過社會經濟融合來削弱我主權，具有高度「政治圖謀」的統戰。

邱垂正稱，為了維護國家安全，有必要採取管理措施因應。陸委會近日陸續邀請專家學者針對國人申領居住證必須申報、並修訂《兩岸條例》進行研商。目前規畫領用居住證國人有向主關機關「誠實登記」義務，配套措施會一併完備，包括可委託他人代辦、不用回台登記，也不會有法律空窗期等。但申報登記是義務，若無登記會有相關罰則。目前朝行政罰鍰來修訂。

「誠實登記」 可委託代辦

據了解，陸委會近日邀集學者專家研議時，學者多認為，申領居住證人數遠超過陸方目前所公布。因此，規範強制申報也能讓政府確實掌握領用人數。

(中國時報)