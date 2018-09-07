盧長水仍卡關 張其強順利訪港

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中國時報
林勁傑／台北報導

兩岸僵局持續，連帶台港關係趨冷。在原訂上月履新我駐香港辦事處處長盧長水，因港府遲未簽發工作簽證，尚無法赴港到任之際，新北市新聞局長張其強應香港大學邀請，昨到港參加港台兩地的紀錄片拓展活動，並舉行第2屆「新北市紀錄片之夜」。

張其強此行持港府核發的港簽入境，並以新北市府名義進行相關活動。地方與香港互動熱度頗有超越官方之勢。

據了解，張其強昨到訪香港，代表新北市政府展開為期3天的訪港行，昨先參訪香港大學新聞及傳媒研究中心，今將拜會台北經濟文化辦事處「代處長」高銘村。

張其強此行除了將和港大老師，同時也是2007年奧斯卡最佳紀錄短片獎得主楊紫燁，共同參與「港台紀錄片拓展連線」活動，也將與4位曾在新北紀錄片獎獲獎的台灣導演，與香港紀錄片工作者對談。

今、明一連兩晚舉行「新北市紀錄片之夜」，由張其強與高銘村共同主持，並放映上述4位導演獲獎的影片，內容將涵蓋生態、宗教、環保和新住民等議題，這也是繼去年在香港，今年6月在上海，新北市紀錄片獎再一次於海外舉行公開放映。

新北市近年在兩岸三地的交流熱度不減。張其強今年6月就曾應上海電視節組委會之邀低調前往上海，參加第24屆上海電視節。這是繼新北市長朱立倫3月訪問上海後，新北市第一個局處首長再接棒訪滬。

至於陸委會6月中旬發布盧長水出任香港辦事處處長，按程序，原本可望在7月拿到港府核發的工作簽證，但至今港府尚未核發。不過，這並非第一次駐港代表工作簽證遭卡關，2000年政黨輪替前夕，駐港代表張良任在獲派赴港一年多後，才得到香港簽發的工作簽證。

(中國時報)

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