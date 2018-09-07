拚觀光 外交部試辦對俄免簽

2018年09月07日 04:11 中國時報 楊孟立 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

來台觀光客連續3年突破千萬人次，蔡政府拚觀光再接再厲，外交部昨天宣布，即日起至明年7月底，試辦俄羅斯公民來台14天免簽證待遇。但是外交部發言人李憲章表示，我國人民前往俄羅斯，還是維持原來的簽證申請規定。

高緯度旅客 開發潛力大

外交部昨宣布，對觀光、商務、探親、參展考察及國際交流等目的來台的俄羅斯國民，試辦給予14天的免簽證待遇。莫北協駐台代表處表示歡迎，希望它能減輕俄羅斯公民來台的負擔，並且促進人文交流的發展。

旅行業者認為，開放俄羅斯來台免簽對台灣旅遊市場有幫助。但國內只有27名合格俄語導遊，也無直航班機，希望政府能繼續推廣。觀光局則推出北海岸行程，在9月底首發踩線團來台，要以海灣吸引俄羅斯客。

交通部長吳宏謀上任之初在專訪中曾提及「觀光三箭」，其中第一箭就是打造觀光海灘作為亮點，吸引俄羅斯等旅客來台，提供免簽服務，全力開拓「高緯度旅客」新觀光財，提振消費。

俄語導遊少 無直航班機

優質旅行發展協會理事長李奇嶽表示，俄羅斯旅客消費力高，相較之下台灣消費可說是相當便宜；由於寒帶國家終年低溫，十分喜愛到東南亞國家享受陽光、沙灘，因此北海岸、墾丁及東海岸應該可吸引俄羅斯客，且他們一次出國就是10天以上，開放免簽的確投其所好。

李奇嶽認為，開放免簽後2、3個月，應該就能看見俄羅斯旅客成長，不過目前俄羅斯旅客無直航班機、來台簽證難辦，大多都要從香港轉機，或許可透過國籍航空開設新航線或包機，提升俄羅斯旅客來台意願。

(中國時報)