農業彰化新價值 凝聚在地力

2018年09月07日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會6日舉辦地方治理論壇，聚焦「農產行銷，創造新價值」和「社區營造，凝聚在地力」等主軸，邀集專家學者、議員和民眾們齊聚一堂，集思廣益、激盪思辨的火花，從多元面向探討彰化縣地方治理的策略、優勢與挑戰，現場座無虛席，互動熱烈。

彰化縣議會議長謝典霖領軍舉辦「彰化縣地方治理論壇」，除了貼近民意，更跳脫行政機關的侷限，邀集國內外各界專家共同獻策，透過公開討論，擘畫彰化地方特色。彰化縣議會祕書長史仁智表示，論壇已經邁入第3屆，累積寶貴意見，化成實踐的動力，共創幸福家園。

第5場論壇「農產行銷，創造新價值」，邀請國立中興大學行銷系所榮譽教授李皇照，主講「農產行銷創造新價值」專題，以生動實例，探討如何有效推廣彰化農產品，透過行銷策略的連結，推動農產品永續經營。

彰化是臺灣穀倉、農業大縣，為符合現代人的農園休閒旅遊需求，將其原有農園發展成觀光果園，如員林的楊桃園、芬園的荔枝園、大村與溪湖的葡萄園、社頭的芭樂和大城出產的大西瓜等，都是行銷全臺的優良農產品。

論壇也邀請彰化縣議員林世賢、陳秋蓉、劉惠娟、彰化縣政府農業處處長黃碧海、國立彰化師範大學管理學院院長葉凱莉、逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲、騏璣資訊科技公司執行長謝東昇，探討如何創造彰化農業新價值。

彰化過去社區營造成果已建立口碑，第6場為「社區營造，凝聚在地力」，特別邀請議員陳蔣秀美、張雪如、劉淑芳和社會處處長黃淑娟、國立臺南大學行政管理學系專任副教授王光旭、東海大學政治學系暨研究所副教授陳建仁、國立彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆，探討如何有效將資源整合，滿足社區社群共同體的需求，協力治理，讓社區成為居民安居所在，凝聚在地力。

(中國時報)