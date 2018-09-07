新聞透視－畫餅充飢 政府別俄搞了

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中國時報

政府開發俄羅斯觀光客源，立意甚好，但以新南向國家免簽所帶來的「黃禍」等治安疑慮，此刻開放俄羅斯免簽，對振興國內旅遊，無異是畫餅充飢。

過去馬政府洽談「免簽」，重點在於爭取我國人赴外商旅享有免簽證待遇，8年下來，約有160國給予我免簽待遇。但是到了蔡政府，外交部對外洽談免簽，是以爭取外國觀光客為目的，增加誘因，便利他們來台。在陸客銳減的情況下，蔡政府做此變通之計，以填補流失的陸客市場，也是應有措施，但是台灣準備好了嗎？

從新南向國家的前車之鑑來看，政府前年起開放泰國旅客免簽，泰籍女子來台賣淫、非法打工的新聞便層出不窮。行政院日前又想開放對越南、印尼免簽，遭外交部、內政部與移民署強力反彈，最後只好擱置，日後再議。

東南亞是如此，俄羅斯呢？交通部長吳宏謀上任之初表示，要先了解俄羅斯等高緯度國家遊客喜歡去東南亞玩什麼？以2至3年打造5到7處的國際級海灘景點。但從話說出口到現在才1個多月，國內俄語導遊才27名，我們已經做好迎接俄國觀光客的準備？

再者，外界對開放俄國免簽後，是否帶來新一波賣淫打工歪風，有很大疑慮。尤其許多來台賣淫者，大多在網上訂房、藏身非法日租套房，再透過通訊軟體攬客，不易稽查，警方的防範管理必須加強。

從國內觀光的角度而言，開放越多免簽國家，越能刺激旅遊市場成長，當然是舉雙手贊成。然而，國境之門大開，國家仍有治安考量，必須確保來台外籍旅客不會借觀光之名從事非法行為。

(中國時報)

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