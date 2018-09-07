以核養綠公投連署 送中選會

2018年09月07日 04:11 中國時報 楊孟立 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投募集近31萬6千餘份，已達二階段門檻，主辦單位昨天下午將連署書送至中選會，並揚言法定期限9月14日之前，還會再送來更多連署，要中選會不要因為某項公投可能會對政權有所威脅，而採取不一樣的角度去審查。

以核養綠公投領銜人黃士修表示，公投從提案至連署的過程中，遭到中選會各種毫不掩飾的違法濫權打壓，包含對主文的實質審查以及違法提前的收件日期等，尤其是中選會主委陳英鈐在周一公開放話，如果在9月14日的法定期限才送件，作業恐怕會來不及，因此才會在昨日提前送件，要讓陳英鈐無話可說。

黃士修強調，一直到9月14日法定期限之前，仍然會持續補件，確定成案後至11月24日投票之間的兩個月，就要去開拓500萬同意票。

黃士修說，當國際都還在使用核能這樣的潔淨能源，我們的總統或行政院長卻在國會與媒體公然說謊，欺騙人民全世界都在廢核，「錯了，只有台灣在廢核。」包含美國、日本、烏克蘭發生過核災的國家，仍在使用核能。

公投發起人、清大原子科學院院長李敏說，所有的公投都是人民期待，希望中選會能夠以公平公正角度看待各種公投，不能認為某一項公投對政權有所威脅，而採取另外的角度去審查。

李敏指出，核電在台灣被妖魔化，一些人拿一些數據恐嚇人民，但從他在學校教書的角度來看，公投是不同契機，讓我們把核能講清楚，以及能源政策該是什麼？

全國廢核行動平台則表示，這次「以核養綠」公投通過連署門檻，讓人擔憂保守派的反彈會讓好不容易有進展的再生能源再度重挫。台灣必須盡快跟上國際新能源產業發展，進入能源改革的下一步，而非重回對核電與燃煤的依賴。

(中國時報)