闖總統府被逮 男向總統示愛

男子林重光6日闖總統府企圖攻擊女憲兵遭制伏送辦。（謝明俊攝）

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中國時報
／台北報導

老家在台南的53歲男子林重光，前天曾前往總統府陳情指政府對台南水災救災不力，昨上午又到府後門，假藉向維安憲兵問路，抽出一把香蕉刀朝女憲兵揮舞，當場被制伏送交中正一分局介壽派出所，沒想到，警方依妨害公務等罪嫌將他送辦時，媒體詢問他要向蔡英文總統說什麼？他竟回答「我愛她！」檢方訊後1萬交保。

總統府四周縱深不足，成為維安隱憂，總統府正門曾遭到卡車和汽車衝撞 、後門日前曾發生民眾偷軍史館軍刀，闖入總統府砍傷衛哨事件。昨天上午，又有人企圖闖入博愛路一側的憲兵211寶慶營區門口。府發言人林鶴明表示，總統府相關維安動態維持正常。

警方調查，林重光家住台南永康，多年前離家到雙北市打零工，曾當過工地人，近來在新北市一家環保公司上班，住公司宿舍，林因染有酒癮，曾有妨害公務、公共危險等前科，都是酒醉鬧事引起。今年5月間，他在便利商店內酒醉鬧事，被警方逮捕送辦。

昨近中午，林徒步走到總統府後側的貴陽街、博愛路口時，林向路口憲兵詢問「總統府怎麼走？」隨即拿出割香蕉的小鐮刀，作勢向吳姓女憲兵揮舞，隨即被趕來支援的憲兵制伏。

據悉，林重光永康老家在823水災遭淹水，林應是為此不滿，才想到總統府發洩不滿，前天曾就此到總統府陳情，府方也派人出面接受陳情，未料，昨他竟攜械前往，還朝憲兵揮舞，更在接受警方偵訊後，被押離派出所時，面對媒體詢問，說出愛蔡英文總統的話語，讓在場媒體傻眼。

(中國時報)

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