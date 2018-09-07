破Google雲端竊個資 網銀盜款

2018年09月07日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

網路盜領案流程示意

重要資料存在雲端，小心帳密被破解！31歲男子黃琪岳涉嫌夥同蔡姓女友等人，先破解民眾的Google帳號，竊取存放在雲端內的銀行帳號等個資後，再透過網路銀行將被害人存款盜轉一空，被害人渾然不知。刑事局前天循線逮捕黃嫌等8人，查出至少2名女子被害，懷疑有更多被害人，刻擴大偵辦中。

外銀帳戶 百萬不翼而飛

在桃園開設美容工作室的楊姓女子，7月初赫然發現自己外商銀行帳戶內160萬元，全部被人從網路銀行轉出，楊女大思不解說，她已經10多年不曾使用網銀功能，錢怎麼會不翼而飛？無獨有偶，桃園另名經商的王姓女子也向警方報案，指同家銀行帳戶內的87萬元，被人以多次、每筆5萬元的方式轉到不知名帳號。

警方調查，黃嫌家住桃園，19歲時曾夥同其他小混混，將一名智障男丟到池塘溺斃，黃因未動手而獲不起訴。不過，僅國中畢業的黃嫌，今年初因謊稱販賣比特幣詐財，遭地檢署發布通緝中。

贓款購毒 辯亂槍打鳥

警方發現，黃嫌利用許多民眾以手機號碼作為Google帳號及密碼的習性，破解被害人帳號後，登入Google雲端取得被害人存放於雲端的身分證件、銀行存摺照片等資料，再交由女友及另名陳女，假冒被害人向銀行變更聯絡電話，讓黃嫌得以接收到網銀動態密碼，登入將錢轉到人頭帳戶，再由車手提領。

黃嫌每個人頭帳戶1萬2000元代價，向4名嫌犯收購帳戶，警方將黃嫌等8人拘提到案，查扣到大批手機號碼等個資、存簿、提款卡、安非他命等贓證物。

警方發現，200多萬贓款都已被黃嫌買毒揮霍一空，黃則稱是從網路搜尋被害人姓名、手機、電子郵件等資料，再以亂槍打鳥嘗試破解，但因黃與2名被害人有地緣關係，不排除是有人販售個資，另警方從黃嫌手機中查出還有多封動態密碼簡訊，懷疑還有更多人受害，刻擴大偵辦中。

(中國時報)