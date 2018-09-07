菲警盯梢神祕女 逮刺青師

2018年09月07日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

美籍主嫌孫武生，在上月24日凌晨自桃園機場搭機潛逃至菲律賓。

犯下永和加拿大籍男子Ryan分屍案的美籍主嫌孫武生(Oren Shlomo Mayer)，上月24日潛逃菲律賓後，經台菲警方合作，菲警以車追人，5日深夜在黎薩省一處公寓將他逮捕。警方發現，狡猾孫嫌逃亡前，就利用女子替他買機票逃亡，在菲當地也找了女友接應。檢警刻與菲國協商，依司法互助協議將人盡速押返。

警方調查，孫嫌有美國、以色列雙重國籍，除透過刑事局國際科通報國際刑警組織、菲國警方協查，也與美方溝通，將他美國護照註銷，以防他再逃竄到其他國家。

專案小組查出，孫在上月19日即透過一名台灣女子刷卡購買機票，孫再付現金給對方，企圖藉此隱匿行蹤；抵菲後，也由同名女子幫忙訂房，警方27日透過刷卡紀錄，查出孫落腳飯店後，通知菲警前往圍捕，可惜孫當日已退房離開，警方確認該女事先並不知情、也未涉案。

由於孫嫌在以色列長大，曾在以國服兵役，但因表現不佳，當了1年多的兵就遭提前退役，孫後來在美國有毒品前科，2015年起，即以觀光名義多次往返台美兩地，此次孫逃亡菲國期間，曾到以色列駐菲的使館，似乎想尋求庇護，但因逢假日未能成功。

孫離開飯店後，透過菲國一名女子的友人協助，租車轉往黎薩省公寓躲藏，菲警以車追人，掌握行蹤後，5日深夜11時許前往攻堅，將睡夢中的孫嫌壓制逮捕。

台菲警方長期合作有不錯情誼，去年3月雙方簽訂「台菲共同打擊犯罪瞭解備忘錄」，今年5月，刑事局依菲國請求，在屏東逮捕被菲國總統杜哈蒂重金懸賞的重大毒品通緝犯、奧札米茲市議員瑞卡度．帕洛吉諾格，並予以遣返。

(中國時報)