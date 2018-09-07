聲紋辨識15秒核對身分 冒領零風險

2018年09月07日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

盜領集團瞄準網銀下手，銀行業者指出，即便不從雲端竊取個資，也常是熟人所為，像男朋友有女朋友、老公有老婆的個資，只要找人代打電話，即便銀行想出再刁鑽的問題，只要正確回答，沒理由拒絕變更。渣打銀行也表示，事發後，立即報警並妥善處理，強調網銀系統是遵循當地和國際相關規範要求，請客戶放心。

一般來說，若更改行動電話號碼，銀行會發通知簡訊到舊手機上提醒。不過銀行坦言，現在人多用LINE，幾乎不看簡訊，甚至封鎖銀行發出的各類簡訊，就算有發，用戶也渾然不知。

為避免冒用，有銀行導入聲紋辨識，由於聲紋由聲音的波長、頻率、強度、節奏等逾130種特徵值組成，每個人的聲紋不一樣，除不易被仿冒，且15秒即可完成身分核對，相較傳統身分認證時間約45秒大幅縮短。

以本案為例，黃嫌曾企圖向本土一家銀行要求變更被害人的連絡電話，但銀行要求須本人臨櫃辦理，才無法得逞。銀行業者就指出，金額較大的約定轉帳，雖然不需要OTP（一次性動態密碼）認證，但要臨櫃設定，不太可能轉入不熟的帳戶；至於非約定轉帳則有每月最高20萬元的限制。

警方表示，許多民眾會將身分證、護照、銀行存摺、電子帳單等影像檔存放在雲端，以便出國遺失時補發，或備不時之需，一旦遭竊取，後果不堪設想，所以應重視帳戶及電腦使用的安全。

警方指出，目前智慧手機都必備Google、Apple等帳號，呼籲民眾切勿設定易於猜解的帳密；如果要將個資、私密檔案存放在雲端，也要設定兩步驟認證，才能確保個資安全。

(中國時報)