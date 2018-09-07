強冠判賠僅154萬 消基會要上訴

2018年09月07日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

創食安案件最重刑度紀錄的「強冠黑心油」案，消基會幫279位消費者打團體訴訟，向強冠公司和負責人葉文祥及下游17家廠商求償3364萬多元，台北地院6日判決葉文祥與強冠公司等15家廠商，應連帶賠償其中172位消費者共154萬8000元；3家廠商免賠償。

消基會律師許宏宇說，雖然本案舉證困難，無法證明消費者是長期食用導致影響，但法官參考刑案認定事實，剔除部分消費者在2014年3月前的求償，以致判准求償人數減少，另對照塑化劑案每人判准損害賠償5000元，加3倍懲罰性賠償1萬5000元，本案判准金額低了點，未來收到判決書，律師團應會上訴。

2014年9月起，國內陸續爆發強冠黑心油等連串重大食安事件，其中，高雄強冠2014年2月底購入屏東地下油廠業者郭烈成（已改名郭盈志），收購動物飼料用油、餿水油、皮革油攪拌而成的劣質油品，改製成「全統香豬油」等產品，販售285家下游廠商，消基會代279位消費者求償3364萬6060元。

北院審理後，法官認為消費者每人求償3萬元的非財產損失，和3倍9萬元懲罰性賠償金過高，應賠172人每人3000元非財產損失，共51萬6000元，及2倍懲罰性賠償金6000元，共103萬2000元。

未獲賠的消費者則是消費日期在2014年3月前，時間過久無法證明吃到的是黑心油。強冠和17家下游業者，除這一鍋餐飲、劉媽媽米食、維力食品免賠，強冠等14家公司和葉文祥要連帶賠償154萬8000元。

刑責部分，葉文祥去年9月被依285個刑法加重詐欺罪，和食安法摻偽假冒罪，重判17年徒刑和5年可易科罰金刑確定。

(中國時報)