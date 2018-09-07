贏了退休官司 郭冠英保住月退俸

2018年09月07日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

前行政院新聞局祕書郭冠英，因言論問題遭懲戒撤職並停止任用期滿，再任台灣省政府外事祕書後申請屆齡退休，卻被銓敘部以省府未對郭舉行面試退回，郭不服保訓會駁回復審，打行政訴訟救濟，最高行政法院6日判決郭勝訴確定，銓敘部要准郭屆齡退休。

郭冠英申請退休時，當時依法可領的月退休俸是6萬多元，但受到今年7月軍公教年改影響，他的月退金勢必會減少。

郭冠英在新聞局任外館新聞祕書時，被認為提出不當言論，公懲會2009年9月25日議決撤職並停止任用3年，2012年10月1日停止任用期滿，2014年3月間，郭參加台灣省府祕書職系公開甄選，同年月10日起回任省府外事祕書。

郭再任公職不久，辦理65歲屆齡退休，申請從2014年7月16日退休，依法可領6萬多元月退俸，結果監委認為省府當初辦理公開甄選時，未依公告內容舉行面試有程序瑕疵，在郭退休前十多天通過糾正案，銓敘部退回退休案，郭不服提復審，遭保訓會駁回，郭因此提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後認為，省府徵才公告並沒有以舉行面試為甄選必備程序的意思，並已有前例，郭非特例，打臉銓敘部，判決銓敘部應作成核准退休的行政處分，案經銓敘部上訴，最高行政法院駁回上訴確定。

(中國時報)