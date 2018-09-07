撞死１歲女童 惡運將肇逃收押

2018年09月07日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

走路還搖搖晃晃的1歲莊姓女童，4日深夜趁父母收攤時，獨自橫越家門前馬路，慘遭陳姓計程車司機撞上慘死，陳肇事後逃逸，隔天到案，一度謊稱女童躺路上，但在看到監視器畫面後，又改口辯稱沒看到，警方依業務過失致死、肇逃等罪嫌送辦，檢方複訊後，向法院聲押獲准。

莊姓女童的父母2年前在桃園永安路經營燒烤店，1樓店面、樓上是住家，每天傍晚開店後，都會把孩子帶在身邊。4日深夜近12時許，他們照往例忙收攤，要女兒乖乖在一旁椅子上坐好，沒想到剛學會走路的女童，竟突然橫越大馬路，雖然走路搖搖晃晃，還懂得左右張望有無來車，途中發現有來車稍微停下，後來走到中間雙黃線。

豈料，就在行車分向線上，慘遭65歲陳姓運將駕車撞上，女童當場彈飛、重摔在地，母親聞聲定睛一看才發現是愛女，當場崩潰痛哭，消防人員隨即將渾身是血的女童送醫，仍傷重不治，雙親悲痛懊悔不已。

陳肇事後逃離現場，警方調閱監視器追出陳涉重嫌，前天凌晨在蘆竹某停車場內先尋獲肇事車輛，但陳不在家、手機也關機，直到下午才現身，酒測值零，辯稱不知道撞到人才會逕自離去。

警方提醒民眾絕對不要讓幼童獨自過馬路，家長更應要注意不要讓小孩遠離視線，至於本案家長有無疏失責任，將由檢警調查。

(中國時報)