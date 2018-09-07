大巨蛋14安全工項 進度延宕

北市議會民進黨黨團昨會勘大巨蛋工地，主體內只有屋頂工程（左圖）大部分完成，另，議員指出商場8樓天花板管線多數完工（右圖），質疑偷復工。（鄭任南攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

議會民進黨團日前2度會勘大巨蛋被拒，台北市長柯文哲在議場致歉後，遠雄6日終於開放進入工地內部，有綠議員質疑大巨蛋許多管線已裝設，有偷施工之嫌，不過市府與遠雄均否認，強調仍在法院核准的14項安全工項內，至於原預計10月完成，因工班調度有困難，將延至明年2月才能完成。

工班調度困難 明年完工

大巨蛋相隔4個月後再開放會勘，目前正在施作14項安全工項，外觀雖有大片帷幕施作完成，但建物內部仍是一片荒蕪，多處梁柱防火披覆剝落，建材出現鏽蝕情形，也有許多低窪積水。

議員關心上月工地發生火災情形，大巨蛋工地主任戴景生說，當時進行電焊工程，因下方擺放塑膠管零件，又蓋上帆布，火星掉落不慎燒起來，不過馬上就用滅火器撲滅，以後電焊下方會先清場，並鋪設防火毯，避免再度發生類似情形。

昨議員也首度搭乘工地電梯上達8樓會勘，看到現場許多管路都已施作完成，議員洪健益認為，包括排氣管、通風口等屬機電部分，質疑遠雄偷復工？

對此，遠雄與市府均強調，因部分管路要穿梁，必須先施做，沒有超出核准範圍，市府每天都有拍照存查對外公布，不會偷施工。議員李慶鋒則呼籲市府絕不能放水，大巨蛋案排定20日進都審會，建議網路直播會議內容。

建材出現鏽蝕 多處積水

至於，遠雄原預計10月可完成14項工項，現延到明年2月才能完成。外界好奇市府會不會開罰？體育局長李再立說，這屬因應安全施作的部分工項，目前大巨蛋仍是停工狀態，沒有工期延宕開罰問題。

(中國時報)

汐止交流道 月中召開說明會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。