大巨蛋14安全工項 進度延宕

2018年09月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

議會民進黨團日前2度會勘大巨蛋被拒，台北市長柯文哲在議場致歉後，遠雄6日終於開放進入工地內部，有綠議員質疑大巨蛋許多管線已裝設，有偷施工之嫌，不過市府與遠雄均否認，強調仍在法院核准的14項安全工項內，至於原預計10月完成，因工班調度有困難，將延至明年2月才能完成。

工班調度困難 明年完工

大巨蛋相隔4個月後再開放會勘，目前正在施作14項安全工項，外觀雖有大片帷幕施作完成，但建物內部仍是一片荒蕪，多處梁柱防火披覆剝落，建材出現鏽蝕情形，也有許多低窪積水。

議員關心上月工地發生火災情形，大巨蛋工地主任戴景生說，當時進行電焊工程，因下方擺放塑膠管零件，又蓋上帆布，火星掉落不慎燒起來，不過馬上就用滅火器撲滅，以後電焊下方會先清場，並鋪設防火毯，避免再度發生類似情形。

昨議員也首度搭乘工地電梯上達8樓會勘，看到現場許多管路都已施作完成，議員洪健益認為，包括排氣管、通風口等屬機電部分，質疑遠雄偷復工？

對此，遠雄與市府均強調，因部分管路要穿梁，必須先施做，沒有超出核准範圍，市府每天都有拍照存查對外公布，不會偷施工。議員李慶鋒則呼籲市府絕不能放水，大巨蛋案排定20日進都審會，建議網路直播會議內容。

建材出現鏽蝕 多處積水

至於，遠雄原預計10月可完成14項工項，現延到明年2月才能完成。外界好奇市府會不會開罰？體育局長李再立說，這屬因應安全施作的部分工項，目前大巨蛋仍是停工狀態，沒有工期延宕開罰問題。

(中國時報)