汐止交流道 月中召開說明會

汐止交流道增設南下匝道，新北市府已完成可行性評估報告，月中將在地方召開說明會。（宋原彰攝）

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中國時報
／新北報導

時代力量黨主席、立法委員黃國昌9日在立法院開記者會，指稱新北市府在爭取汐止交流道南下入口匝道延宕擺爛；新北市交通局表示，可行性報告已經完成期中、期末審核，9月中在地方召開說明會後，就可送交通部審查。

黃國昌昨在立院表示，新北市府可行性評估報告還沒提出來，質疑中央政府、地方政府彼此互踢皮球，導致汐止交流道南下入口匝道計畫延宕。

4度遭交通部駁回

新北市交通局表示，市府四度提報告送交通部審查均遭駁回，後在2017年6月獲承諾提可行性研究，目前報告已完成並將於9月中旬在地方召開說明會後送交通部，希望交通部支持推動本案。

新北市交通局表示，汐止交流道增設南向入口匝道案早在縣府時代就提出，先後在2000年、2001年、2010年、2012年多次提出評估報告送交通部高公局審查，但歷次所提方案均遭擱置或退回。

交通局指出，前交通部長賀陳旦2016年於立法院接受質詢時承諾願意接手後續工程，但經與高公局多次協調，最後決定委由新北市府依高公局提供2個建議方案辦理可行性研究。

選定康寧街增匝道

第1案是將國1汐止交流南出匝道外推，在康寧街新增南入匝道由原入口匝道左側銜接，但本案北側位於地質敏感的順向坡，且有車輛轉彎半徑不足等問題；第2案在過伯爵街口後的康寧街新增南入匝道，再高架跨漳江大橋後銜接汐止系統交流道轉接道，但工程須在基隆河落墩，仍需水理分析。

交通局指出，市府從2017年6月年委託專業顧問公司辦理可行性研究，目前已完成報告書，初步選定第2案，全案也將於9月中旬召開地方說明會後提送高公局審查，希望高公局全力推動。

(中國時報)

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