桃園亞矽創新案 將撤回重審

2018年09月07日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園航空城公司與中華電信子公司合組「桃園亞矽創新公司」投資案，遭議員質疑恐成北農吳音寧拒絕到議會備詢翻版，市府不僅將土地作價給這間公司，持股還僅49％，毫無主導權，「掏空公產還要議會背書」，經議長邱奕勝出面將與市長鄭文燦溝通，預計市府7日將撤案，重新溝通後，選後重審。

挨批公產送私人企業

「這項投資案不只是賤賣，而是一夕之間把公產送給私人企業」市議員舒翠玲、魯明哲痛批，市府把屬於市民的土地，作價桃園航空城公司，再轉投資給亞矽創新公司，這就是標準的「五鬼搬運」、「議會通過這項轉投資案就是對不起市民！」

根據了解，市府以青埔機捷A19站3.81公頃、市值80億元公有土地，與光世代建設合資成立桃園亞矽創新公司案，並就中壢區青埔青芝段2筆土地作價投資桃園航空城公司，國民黨團議員要求轉投資比例由光世代51％、市府49％，變更為市府51％、光世代49％，或由市府自行投資興建招商。

「4頁報告就要議員背書，會不會太離譜？」謝彰文議員認為根本是藐視議會，劉茂群、梁為超、陳美梅、詹江村、林正峰等人表示，合資公司持股49％及2董事、1監事，未來營運無從置喙，辜負民脂民膏。

經發局強調有主導權

桃園航空城公司總經理許又銘表示，投資案主要是參考南港軟體園區開發模式發展，由中央出資地方出地，但又遭質疑「桃園亞矽創新公司並非中央單位，而是私人企業」，而市府經發局也發聲明，強調有主導權。

光世代建設公司董事長陳光雄說，他們是上市公司，受到交通部及行政院監督，嚴格程度不亞於地方政府監督。

副市長王明德強調，市府還是能有權參與，不過藍營砲火猛烈，縱使民進黨籍議員頻頻緩頰，也難抵將撤案重審命運。

(中國時報)