溪湖←→溪頭 10路公車啟航

彰化縣政府增闢的溪湖到溪頭路線的10路公車6日舉行首航典禮，百多名民眾開心搭車踩線去。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府為滿足溪湖地區民眾前往南投溪頭休憩的需求，增闢「10路」公車將在7日正式發車營運，6日由彰化縣長魏明谷主持首航典禮後，4輛首航專車立刻啟程載著100多名老人家開心踩線去。

百名長者 開心踩線

溪湖的乘車地點在員林客運溪湖站，每日來回各有1班次，發車時間為上午7點30分，溪頭回程發車時間為下午3點，單趟全票176元、半票88元，長青族更可利用縣府發行長青幸福卡及長青國民旅遊卡搭乘。

魏明谷表示，「10路」公車從溪湖載民眾經過員林到溪頭，讓民眾可以爬山練身體，希望長者常常到外面走走，結伴「趴趴走」不僅可以減緩老化與退化的速度，更可以讓自己活得快樂、健康與長壽。

魏明谷說，去年9月，試營運市區客運9路及10公車由彰化火車站及員林轉運站，每日各發車3班次前往溪頭，平均載客率達高75％，為因應各鄉鎮民眾的需求，決定增闢溪湖發車點。

魏明谷指出，縣府之前向交通部公路總局爭取補助客運業者購置的6輛大客車已交車，並投入營運，以行經高、快速道路的直捷且快速的公車客運運輸方式，提供便捷安全的公車旅運服務，原本3小時路程，可縮短至100分鐘。未來將擴大公車服務層面，提升服務水準，創造彰化縣「行的幸福」。

全票176元 半票88元

年底選戰已開打，首航典禮除了員林客運與監理站代表，魏明谷、立委洪宗熠、鎮長楊福建、縣議員歐陽蓁珠、李清木等多是民進黨籍，有如另類造勢大會，飄散選舉味。

(中國時報)

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