筆下留頭 蔥油餅店聯展超夯

2018年09月07日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

筆下留頭！一群人因志同道合愛畫人頭肖像，組成「愛畫人畫會」定期聚會只畫人像，即日起在嘉義市九代蔥油餅店聯展人像畫，滿屋人頭神采各異，畫友詹淇完成騎自行車畫人像環島的壯遊。

騎車畫人像環島壯遊

愛畫人畫會定期在嘉義市的畫室聚會寫生，由畫室主人林當權找模特兒，現場素描，畫友們口耳相傳，短短1年已有20多位同好一起切磋交流，此次展出林當權、詹珳淇、區海智、洪靖雲、賴德祺、陳水發的作品，文化局長林青萍受邀出席。

5年級生詹珳淇說，她自華商廣告科畢業後從商，始終對畫畫無法忘情，特別喜歡畫人像，2012年9月間獨自騎自行車環島，沿途為陌生人畫人頭肖像，用打賞金當旅費、畫像換宿，完成18天共1033公里的騎程，畫了30餘張，2013年在耐斯王子大飯店展出作品。

詹珳淇說，這趟畫畫環島是畢生難得的冒險之旅，她想圓騎車又能畫畫的夢想，穿戴印有「環島畫人，歡迎贊助」的背巾，沿路畫畫籌旅費，在新化首遇1位年約5、60歲的男子，主動要贊助她、請她喝咖啡，她忐忑不安，堅持要為他畫肖像才接受資助，畫出旅途的第1張人像，雀躍不已。

不負嘉義市畫都美名

九代蔥油餅負責人陳文政是詩人，熱愛藝文，同是華商校友，熱心提供店面空間給畫會辦畫展，他說，客人吃香脆的蔥油餅，觀賞畫像，蔥油餅店也可以是小小畫廊，洋溢文藝氣息，不負嘉義市「畫都」的美名。

(中國時報)