停辦滅鼠周 台灣黑鳶數量增

2018年09月07日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

黑鳶愛吃腐肉，過去常因吃被毒死的老鼠屍體慘遭二次毒殺，2015年取消「全國滅鼠周」不再補助老鼠藥後，台灣的黑鳶數量穩定成長，依台灣猛禽研究會調查，已從2013年272隻成長到2017年595隻，屏東科技大學也呼籲多以生物防治法滅鼠。

已增加至近600隻

以往防檢局每年都會舉辦「全國滅鼠周」補助農民老鼠藥，雖毒死許多老鼠，但嗜食鼠屍的黑鳶也遭殃，慘遭二次毒殺。林務局長期支持屏科大鳥類生態研究室長期研究黑鳶，上周與台灣猛禽研究會共同舉辦黑鳶研究成果分享會。

鳥類生態研究室林惠珊指出，2013年傳出毒殺黑鳶消息後，經各方呼籲及努力防檢局終於停辦滅鼠周，黑鳶數量也穩定成長。2017年全台紀錄到595隻，以新北市萬里、貢寮，嘉義曾文水庫，屏東三地門、內埔數量最多。

以生物防治法滅鼠

屏科大動保所教授孫元勳說，老鼠藥雖效果快又好，但其他動物像狗、貓可能誤食，也會透過食物鏈傳遞，間接毒死老鼠的天敵，老鼠數量反而更多，亦會產生抗藥性；若以生物防治代替投藥，對環境及生態系更有助益。

孫元勳說，生物防治不難，只要找出物種習性營造或改善其棲地，像目前屏科大在農田設立人工棲架吸引黑翅鳶停駐獵鼠，或設立巢箱吸引貓頭鷹。另外像瀕臨絕種的石虎過去曾遍布全台，應以移地復育讓其擴大棲地，也是很好的鼠剋星。

林惠珊說，黑鳶數量雖有增加，但近600隻不算多，還不能太開心。目前也有業者引進玉米梗原料的天然老鼠藥，老鼠吃了腸堵塞死亡，不致再毒死黑鳶，應多管齊下讓黑鳶有更安全環境。

(中國時報)