北市路邊智慧停車 試辦期8折

台北市交通局即日起試辦「路邊停車智慧化」服務。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市交通局即日起試辦「路邊停車智慧化」服務，不過民眾發現，要到7家不同業者經營路段停車，就須下載7個APP，且操作各有不同，不但不方便還造成困擾；交通局長陳學台解釋，試辦屬小規模影響不大，未來將推出APP整合所有業者。

「路邊停車智慧化」服務即日起在松智路、和平東路1段及長春路試辦，民眾只要自主開單，使用電子支付、Pay.taipei、全國繳費網及銀行代扣繳，還可享8折優惠。

不過，3路段使用方式不同，松智路智慧開單車位，車輛停入時自動偵測辨識車牌開單，民眾能利用「停車大聲公」APP查詢即時空格位，並設定繳交停車費；長春路智慧停車計費系統採「預繳制」，把車停放後車牌自動偵測，預繳費用後，停車逾時前5分鐘會通知；和平東路則為地磁感應，車輛進入車位靜止不動開始計費，離場透過APP繳費。

陳學台說，若車主沒有自主開單，仍可至超商以車號繳費，但就沒有8折優惠，他提醒民眾，試辦地點除有大型告示牌面，也會在擋風玻璃夾放停車通知單提醒車主，現場還有服務人員解說協助操作，試辦成果將做為北市推動路邊停車智慧化發展的參考。

停管處指出，9月底前在北平東路、忠孝東路5段、金山南路2段及民生東路3段，還有54個智慧停車格陸續上路，後續在延平南路與公園路擴大試辦。有民眾質疑，目前有3家業者試辦，就必須下載3個APP，月底另4家業者加入，還要下載不同的4個APP，相當不方便。陳學台解釋，試辦結束後，會選最適合民眾的業者與系統，由停管處整合。但又被質疑是把市民當白老鼠做實驗。

(中國時報)

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