新聞透視－為子弟兵亂開炮 黃國昌秀過頭

2018年09月07日 04:11 中國時報 陳俊雄

汐止社后地區增設南下匝道解決當地壅塞交通，早是在地民眾共同心聲，中央、地方也各有改善腹案，黃國昌明知問題癥結所在，卻為了替子弟兵造勢開記者會左打交通部、右K新北市政府，罵盡朝野問題依舊無解。這如果不是作秀，什麼才是作秀？

黃國昌是汐止唯一中央民代，且自稱長期關心社后地區增設匝道相關事宜，因此黃委員不會不知道，從1990年代台北縣政府到今日的新北市政府都一直持續提出增設匝道改善意見。

黃委員也該知道，為了改善汐止交流道壅塞問題，除了地方意見外，交通部高公局也提出利用高架延伸分流的短、中、長期改善計畫，但因經費龐大、且和市府增設匝道計畫衝突，最終才選定由新北市府提出的汐止系統交流道增設匝道案進行可行性評估。

黃委員也該知道，重大工程的可行性評估報告要歷經期中、期末的審查修改，前後花個年餘時間並不為過，新北市府從2017年6月委託規畫可行性評估後，歷經期中、期末的審核並將於9月中召開說明會，但黃委員省略過程、掩蓋許多事實，為了替子弟兵造勢而選擇說謊直批新北市府擺爛。

其實，黃委員如果有心，大可利用立委、時代力量黨主席身分，爭取經費投入交通部的改善計畫，如此高公局即可直接辦理規劃設計，省卻可行性研究及後續的審核時間，且能根治塞車問題，只可惜黃委員卻選擇出一張嘴指責中央地方互踢皮球，華麗的作秀依舊解決不了汐止地區嚴重的塞車問題。

(中國時報)