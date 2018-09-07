竹科人上班省10分鐘

2018年09月07日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府為改善竹科人上班塞車問題，今年6月11日起縣、市政府共同執行「經國橋廊帶智慧交通改善第1期計畫」，透過近15萬筆eTag大數據監測及號誌調整，讓竹科人省掉10分鐘的上班時間，市府並宣布即日起辦理第2期計畫，針對下班時段往竹北方向進行改善。

交通處長倪茂榮表示，此次縣市政府聯手祭出的「經國橋廊帶智慧交通改善計畫」第1期在慈雲路、台68匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測及監視設備。

經團隊追蹤發現，不僅進入竹科的車流量自每小時3483輛降為3097輛、減少幅度達11％外，交通事故也從平均1個月9.5件降至8件，用路人旅行時間更從16分鐘大幅下降為6分鐘，相當於省下10分鐘行車時間，改善幅度高達62％，持續改善交通狀況。

即日起將實施第2期計畫，針對經國橋下班時段自園區往竹北方向進行改善，整體範圍涵蓋園區1路、光復路口、慈雲路、經國橋與台68匝道至竹北自強南路與文興路口等。措施包括增設行車管制號誌調整車流秩序及安全度、重整各路口號誌時制計畫，並建置整體動態號誌控制系統，第2期計畫預計於明年5月完工上線運作。

不少市民赴網站留言「有感、交通不再打結」，更有客運司機填寫調查表時說，計畫實施前經國橋上班行車時間最長需時20分鐘，現在車流則順暢許多，行車時間已大幅降至10分鐘以下。

(中國時報)