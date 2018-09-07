大肚龍井末端用水 更穩定

台水「監理所配水池」6日啟用，未來將協助穩定大肚山區供水情況。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

大肚山及鄰近高地供水不穩問題，終於有解了！自來水公司斥資7.8億元，改善並增設送水管線、加壓站，另興建2座配水池，其中「監理所配水池」6日啟用，每天可調控水量達2萬噸，將確保大肚、龍井及西屯、南屯等區管線末端用戶生活及產業用水穩定。

台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌與台水公司董事長郭俊銘等，共同為監理所配水池啟用揭牌。台水指出，監理所配水池搭配12公里送水管線改善、5座加壓站設施，提升輸水能力，另「坪頂配水池」預計年底啟用，相互配合可滿足大肚山區及周邊至120年的用水需求，解決尖峰時段水壓不穩情況。

郭俊銘表示，配水池容量1萬2千噸，可於停水前先儲滿水，並於停水期間放流供居民使用，可讓管線末端或地勢較高的用戶停、復水時間與平地用戶幾乎無差別，待2座配水池皆運作，共可調控4萬噸水量、解決4萬戶居民用水問題。

林佳龍指出，台中縣市合併後，大肚山區人口激增，且台中市已位居全台第2大都市，用水有保障，才能吸引工商業放心投資，有了2座配水池等設施，可確保中科園區、工業區及精密機械園區用水穩定。

立委顏寬恒則說，以往用水尖峰或停水期間，大肚山區復水都比平地慢了2、3天，民眾必須到水車點提水使用，配水池啟用將讓大肚山及周邊近7萬居民受益。

(中國時報)

竹科人上班省10分鐘 山海原民音樂交流 獲好評

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。