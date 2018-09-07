大肚龍井末端用水 更穩定

2018年09月07日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

大肚山及鄰近高地供水不穩問題，終於有解了！自來水公司斥資7.8億元，改善並增設送水管線、加壓站，另興建2座配水池，其中「監理所配水池」6日啟用，每天可調控水量達2萬噸，將確保大肚、龍井及西屯、南屯等區管線末端用戶生活及產業用水穩定。

台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌與台水公司董事長郭俊銘等，共同為監理所配水池啟用揭牌。台水指出，監理所配水池搭配12公里送水管線改善、5座加壓站設施，提升輸水能力，另「坪頂配水池」預計年底啟用，相互配合可滿足大肚山區及周邊至120年的用水需求，解決尖峰時段水壓不穩情況。

郭俊銘表示，配水池容量1萬2千噸，可於停水前先儲滿水，並於停水期間放流供居民使用，可讓管線末端或地勢較高的用戶停、復水時間與平地用戶幾乎無差別，待2座配水池皆運作，共可調控4萬噸水量、解決4萬戶居民用水問題。

林佳龍指出，台中縣市合併後，大肚山區人口激增，且台中市已位居全台第2大都市，用水有保障，才能吸引工商業放心投資，有了2座配水池等設施，可確保中科園區、工業區及精密機械園區用水穩定。

立委顏寬恒則說，以往用水尖峰或停水期間，大肚山區復水都比平地慢了2、3天，民眾必須到水車點提水使用，配水池啟用將讓大肚山及周邊近7萬居民受益。

(中國時報)