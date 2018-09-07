山海原民音樂交流 獲好評

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中國時報
／嘉縣報導

為推廣鄒族部落音樂文化，阿里山國家風景區管理處5、6日邀請自東海岸阿美族民俗中心的《Amis旮亙樂團》至新美獵人營體驗，與新美部落《那麼古謠樂團》進行音樂交流，山海交流行程有新美部落獵徑導覽、獵人傳統智慧傳承、射箭體驗等，而晚會的音樂切磋交流，更讓《Amis旮亙樂團》團長少多宜篩代直呼，鄒族原住民的歌聲動聽，希望未來有機會能夠邀請阿里山部落樂團到東海岸交流。

剛成立不久的新美部落《那麼古謠樂團》，是由一群熱愛音樂及古謠傳唱的8年級青年所組成，在原民部落來說相當罕見，目前團員共有10人。阿管處遊憩課張淑楓課長說，過去因活動與《Amis旮亙樂團》團長少多宜˙篩代結緣，《Amis旮亙樂團》無論在台灣或國際上皆小有名氣，邀請他們來交流，希望吸取他們的表演、經驗外，也想藉此機會將山美部落推廣出去。

為讓來自各地至新美獵人營體驗的旅人們在夜間能感受到鄒族傳統生活文化的氛圍，《那麼古謠樂團》固定團練，晚會以輕快的歌曲《拍手舞》迎賓，《Amis旮亙樂團》則接連運用數種手作阿美族傳統樂器演奏及吟唱，最後以活潑快樂的《刺桐花開》做為尾曲，山海兩組樂團共同合奏《高山青》名曲，為晚會帶來最高潮。

《Amis旮亙樂團》團長、也是手作傳統樂器專家的少多宜˙篩代表示，音樂是原住民共通的語言，在聆聽新美部落的《那麼古謠樂團》演唱後，發現鄒族的音樂十分適合用笛子來當作伴奏樂器，也建議樂團後續可手作傳統樂器結合古謠吟唱演出，更能添增表演的多元性。

(中國時報)

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