國慶煙火移師花蓮 9／17試放

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中國時報
／花蓮報導

雙十國慶煙火今年移師花蓮，讓花蓮民眾相當期待，國慶煙火試放日期暫定9月17日在花蓮港東防波堤試放500枚焰火，民眾將可先睹為快，台鐵花蓮車站新站主體也配合國慶日在10月3日啟用，以全新風貌迎接遊客。

距離國慶日即將進入倒數一個月，為振興花蓮震後觀光，今年國慶煙火選定花蓮施放，並在宜蘭舉辦國慶晚會，相關籌備工作正如火如荼進行中，國慶也傳將暫定17日晚間7時至7點半在花蓮港東堤進行「煙火定位」，試放500枚焰火暖場。

今年花蓮國慶煙火施放規模，將比照去年台東國慶煙火模式，依主題搭配音樂施放，預計將有2萬枚各式焰火齊發，照亮花蓮市的夜空，不過最終定版數量、主題、樣式及時間長短，將在煙火定位完成後，按照測試狀況進行參考微調。

花蓮縣府觀光處也提供十處國慶煙火推薦觀賞地點，像是東大門夜市、太平洋公園、洄瀾灣步道及吉安海祭廣場等，觀光處長彭偉族表示，煙火定位日期原本訂為19日，但因評估天候因素，提前至17日，最後測試日期還要視天候狀況決定。

預料屆時將有大量遊客搭乘火車前來花蓮欣賞煙火，台鐵花蓮車站改建工程第一期車站主體也力拚今年10月啟用，東工處在8月時向縣府申請花蓮新站使用執照，據悉還有燈光、路線指示看板等小缺失尚待解決，可望趕在雙十國慶前啟用。

(中國時報)

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