被資遣換跑道 變太陽能公司副總

林志明參加雲嘉南分署「太陽能光電技術應用班」，目前已是旭邦科技副總，薪水更較先前工作多3成以上。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

從被資遣到翻身變副總，高職畢業的林志明花3年證明「只要有心，就能創事業第二春！」從事電腦設備維修10多年的林志明，4年前遭資遣，看準綠能產業正夯，參加「太陽能光電技術應用班」，從基礎學起，如今是一家專業太陽能系統規畫公司副總，薪水更比之前多3成。

「失業時，剛好看到政府力推綠能產業，太陽能光電人才需求孔急的資訊，想說，不然就去報名上課，學一個新的技術也好。」現年41歲的林志明轉換跑道，從零開始，一開始連配線圖都看不懂，到結訓後配電、配管、組裝太陽能板樣樣精通，進入業界從基層做起，磨了3年，如今搖身一變成副總。

林志明說，太陽能光電產業缺人缺很大，他以過來人經驗說，他高職讀建築科，雖然非本科系背景，但只要確立目標，好好學、汲取經驗，就不怕沒頭路。

勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋指出，太陽能年產值至少2000億元，因應業界人才需求倍增，分署太陽能班已連2年加開班數，學員結訓後，可從事太陽能系統規畫、監工、保養及維護等工作，入門起薪約28-36K，若具案場設計規畫能力，薪水甚至可達到50K以上，前景可期。

此外，雲嘉南分署也與崑山科大簽署太陽能光電人才合作計畫，於校內設置太陽能光電乙級技術士技能檢定考場，近日將在崑山科大開設「太陽能光電班」職前訓練，預計10月1日開班。

(中國時報)

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