法醫解剖指意外 納悶陳屍墓旁

2018年09月07日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市南區喜樹部落上月25日發生彭姓女子外出走失案件，9月3日在墓地旁尋獲屍體，傳出員警在偵辦過程連續有不尋常感應，甚至預言遺體發現時間「玄事」，檢警6日解剖釐清，彭女無外傷，初判是失溫加上飢餓，意外死亡。

27歲彭女從小與父親住在南非，因身心障礙，近年來智力隨年齡日漸退化，已無法言語，只能靠著比手畫腳與家人溝通，為了治療愛女，彭父12年前不惜結束海外事業，帶女兒返台治療。

彭女個性很乖巧，不曾亂跑，8月25日台南大雨不斷，她竟跑出家門，就此失蹤不見人影。家人心急如焚，急忙將照片PO上網路求助，並且報警。

失蹤的彭女彷彿人間蒸發，警方連日搜尋無果，喜樹派出所楊姓警員偵辦期間，調閱一處民宅的監視器，該戶民眾見到他，突然渾身起雞皮疙瘩，邀楊警入內向家中神明卜卦，竟算出彭女遭「魔神仔」帶走，直言9月3日中午前後自然出現。

楊警回家再請示家中神明與通靈朋友，得到的結果皆一致，在友人臉書內預言此案破案時間，警方果然在3日中午接獲民眾報案，彭女遺體在喜樹公墓區一處墓地旁被人發現。

檢察官6日解剖，彭女身無外傷，初判因失溫、肚子餓（腸胃內無食物）而意外死亡，但對她為何會倒臥墳墓旁，感到納悶。

時值農曆7月，楊警直言全案「很玄、很誇張」，但對鬼神之事不願再多作解釋，平靜的說「人有找到最重要」。

(中國時報)