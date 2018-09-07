養雞場臭味刺鼻 協調會火爆

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中國時報
／屏東報導

「不要講幹話！」3年多來被枋寮鄉樂樂養雞場雞屎臭味長期困擾的水底寮居民，6日在縣議員劉淼松等人召集公所、代表會、縣府農業處開協調會，不僅場面火爆，還有人譏諷要選舉才看到人，甚至怒批官官相護。

居民怒指，由縣議員周碧雲丈夫郭振堂經營的樂樂養雞場，每到晚上就會飄散雞臭味，且味道很重很刺鼻，而向政府反映後發現，養雞場根本違法，但它竟沒因此關閉，且在多次陳情抗議後還屹立不倒，這難道不是官官相護？

「錢你們賺，臭味我在聞，這樣對嗎？」81歲陳姓阿嬤說，真的每晚都被臭到醒過來，晚上9點多臭味就飄出來了，一直到早上5、6點還未必能散去，若遇到抗議時會有數天沒味道，但風頭過後還是依舊，到底有誰可以來幫幫他們？

水底寮居民在協調會現場不斷怒訴心聲，而農業處官員說，新埤鄉可以成立自救稽查隊監督業者，枋寮鄉也可以效仿。官員話語一出，現場又爆火藥味，居民怒批「不要講幹話！」

居民說，新埤是水汙，枋寮是空汙，不能混為一談，且無空氣監測站無開罰基準，成立稽查隊成效不大。據了解，公所是通過書面初審，而前年與縣府會勘雞場發現設備等有違法後，即擋下其它申請文件，待釐清違規情事，但縣府卻疑避重就輕，遲遲未正面處理。

(中國時報)

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