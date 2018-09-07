台東農會助釋迦農外銷 不分藍綠

2018年09月07日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東冷凍釋迦外銷意外引爆藍綠口水戰，日前民進黨籍立委也是台東縣長參選人劉櫂豪向農委會爭取200萬元將台東地區農會冷凍釋迦銷往北美，引發對手國民黨籍提名的台東縣長參選人饒慶鈴質疑是選舉考量，台東地區農會6日表示，幫助農民不分藍綠，只要是對的農會就會去做。

劉櫂豪日前舉行記者會表示，台東地區農會與業者開發冷凍保存技術，讓釋迦外銷能保存更久，他則向農委會爭取到200萬元經費，幫助釋迦行銷北美地區，業者將完成裝櫃15噸大目釋迦後立即出口，預計9月中抵達北美地區，會在連鎖超商進行80場展售會，幫助農民開拓市場。

對手饒慶鈴則表示，劉櫂豪不該捨近求遠，更不應該採用高成本、農民沒銷量沒利潤，長途運輸、耗損能源的作法，讓口感鮮美的台東釋迦急速冷凍，經過漫長的旅程抵達美國，當地民眾吃到只是解凍後的釋迦。

對此台東地區農會6日舉行記者會說明整個事件，台東地區農會表示，釋迦產業是台東縣的重要產業之一，攸關許多在地農民生計，地區農會多年來即處心積慮研發採收後處理、開展儲運技術及銷售通路市場等不遺餘力。

台東地區農會總幹事李建通解釋，釋迦產銷市場有2大品類即大目釋迦與鳳梨釋迦，大目釋迦賞味期短因無法鮮果外銷而以內銷為主，且日趨飽和；鳳梨釋迦以大陸通路為主，且農藥殘毒檢驗日趨嚴格，兩岸關係也非農民能掌握，農會為顧及農民生計未雨綢繆，在過往幾年即自籌經費辦理研發及開發新市場通路。

台東地區農會最後強調，盼以後不論誰當縣長，為台東釋迦農民產出高品質的大目釋迦與鳳梨釋迦外銷市場的開拓都要全力支持，才是台東縣農民的福氣。

(中國時報)