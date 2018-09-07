基隆高中突破傳統 普通班招女生

2018年09月07日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國立基隆高中創校至今91年，將近70年來都只收男、不收女，後來也只有音樂、美術、體育等才藝班有招收女學生，但今年首度打破傳統，普通班開始招收38名女生。校方表示，為了幫助學生成長與生涯規畫、消除性別歧視與偏見，希望透過招收女生後，建立多元平權的社會。

基隆高中普通班招收女生的議題已在校內發酵多年，近年陸續在校務會議、家長代表會議中，通過此案，校方今年更利用校友會委員會議，徵詢了校友會全體委員的同意，並詢問基隆市學校學生家長聯合會、基隆市教育處及各國高中職的意見，各界對於基中嘗試走向「兩性平衡校園」的目標，均予以肯定。

校方表示，普通班今年正式招收女學生，將採男女混合編班，保持任一性別不少於班級人數的3分之1。此外也爭取到800萬的經費來改善校內設備，期望透過男女合班，提高女生人數，平衡校園性別比例，有助於學生兩性自主行動、溝通互動、社會關懷能力。

基隆高中歷史悠久，傑出校友輩出，例如行政院副院長施俊吉、基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、中央警察大學校長刁建生、知名作家吳念真、長庚醫院長程文俊、知名牙醫滕起民、羽球國手周天城等，創校之後，持續70年都是男學生，校方期許招收女學生後，未來也能出現許多優秀的女校友。

(中國時報)