大學生騎車墜深谷死亡

2018年09月07日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

景觀道路變成奪命公路！彰化139縣道今年已累計發生181件機車摔車，6日再傳死亡，20歲鄭姓大學生騎機車行經139線花壇鄉路段時，失控連人帶車衝往邊坡，墜落12公尺深山谷，由於月前該路段才發生交大高材生騎自行車被小貨車撞死，前天也有18歲大學生也摔車命危，還在搶救，引起人心惶惶。

警方調查，鄭姓男大生在暑假期間認真打工，幫媽媽拚家計，4日晚間出門後，隔天媽媽接到打工老闆說兒子沒上班，急著到處找人，沒想到6日接到噩耗。

出事139縣道19K處是大彎道，附近住戶說，5日深夜聽到「砰」巨響，出外探看，一片漆黑什麼都沒看到，6日上午9點56分，路過民眾意外發現山谷墜落1部機車，消防員攀吊下山谷，發現已鄭男已沒有生命跡象。

139線風景美、道路彎，肇事率一直是彰化縣第1名，彰化縣35％摔車案都發生139縣道，尤其，近月來都是年輕人出事，4日，4名才滿18歲的少年分乘4輛機車行經139線彰化市路段時，騎在最前方的吳姓男大生失控衝向車道，撞上廂型車，安全帽噴飛，機車撞樹損毀，重傷送彰基急救，未脫險境。

今年7月底交大研究所學生和父親騎自行車，停在橋墩休息，竟被小貨車當場撞死，車友不捨，集體騎車前往路祭，呼籲重視道路安全，不要再出事了。

(中國時報)