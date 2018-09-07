柯P認了 認同卡沒幾個簽

2018年09月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲推出「柯P認同卡」，洋洋灑灑列出16項政治價值，要參選人簽了才能與他合照、同台，不過事後卻引來批評，甚至不少「柯友友」拒簽，外界質疑策略失敗。柯文哲6日在議會坦承，好像沒幾個人簽，只有收到個位數，不過也無妨，本來就是趁機宣傳理念，順便擋掉一些不認識的人。

卡好用 擋掉不認識的人

議員王欣儀昨在議會指出，柯P認同卡推行不力，是否表示招募柯家軍失利？她也好奇，柯P認同卡其中一項是「不包工程、不收回扣」，柯文哲曾說光這條就會嚇跑很多議員，到底柯暗指的是哪個議員？

柯文哲聽聞急忙說「是外縣市的人」，他坦言，目前的確沒幾個人簽署，本來是想趁機宣傳自己的政見，加上很多不認識的人突然冒出來要合照，讓他很頭痛，「現在一張卡就擋住了。」他強調，像是競選總部成立那種政治性很高的活動，會盡量避免出席，至於一般活動遇到參選人，就當作是偶遇。

別緊張 沒有選總統想法

議員鍾小平接續問，柯文哲聲勢漸漲，2020選總統聲浪不斷，曾說會「做好做滿」的新北市長朱立倫都選總統了，柯有無可能意外參選？

柯文哲重申，目前為止沒有準備、也無規畫，他沒設基金會、沒組織，等於是把手綁起來，就是表明沒有選總統的想法，還是希望國家平順往前走，不要有太多意外。

至於柯文哲多次在總統民調擊敗蔡英文，民進黨也擔憂他成「台灣最大尾」，柯文哲笑說，「我還是丐幫幫主」，不要緊張，他認為還是要讓全國人民有希望，現在大家心情很浮燥，年輕人沒有希望的感覺，這樣不好，這是國家危機。

(中國時報)