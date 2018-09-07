公托與都更 侯走自己的路

2018年09月07日 04:11 中國時報 許哲瑗／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜所提公托和都更政見，遭到外界質疑只是延續朱立倫任內政策，沒有創見，對此侯友宜6日拍胸脯保證，他提出的公托政策是多元性的，與朱市長不同；都更方面最重要的政策就是「都更三箭」，呼籲對手蘇貞昌把「百倍速都更」作法解釋清楚。

侯友宜6日早上到土城市場掃街拜票，市議員林金結、洪佳君等人都到場支持，獲得民眾、攤販熱烈歡迎，高喊「凍蒜」，展現高人氣，還有攤商放著店面不管，熱情送上鳳梨、菜頭和粽子，為侯選情添好運。

市場掃票 攤商送菜頭

記者詢問於蘇貞昌凌晨5時拂曉時就現身市場掃街，是否會擔心自己慢了一步？他說，他也是一早就到市場掃街，新店、永和等好幾處都去過，「百市萬攤跑起來」已經來到第三輪，就是要再好好掃街一次，親自拜訪各地的鄉親。

「我走自己的路，侯友宜就是侯友宜。」對手大酸侯友宜許多政策都是「朱唱侯隨」，侯友宜指出，他的公托政策是多元性的，都市更新最重要的政策就是「都更三箭」，和朱立倫不同，絕對有自己的風格和特質。

侯友宜辦公室也批評，蘇的都更政策，包括政府主導民間參與、資訊透明利益回饋住戶、危老都更交通重大建設沿線優先、公共設施同步建設到位幾乎全部都是抄他們的。

針對蘇貞昌日前質疑，爭議性的話題總是由發言人出面擋箭，侯友宜回應，他只是想把政見傳達給選民，有時被老縣長虧一下，還是希望能以正向力量選舉，畢竟，政策講清楚最重要。

握攤販的手 感受溫度

侯友宜說，每次在菜市場掃街拜票時，許多豬肉、魚肉攤商害怕自己手髒、有腥味，不好意思伸手握手，「我也是市場長大的孩子，爸爸也是賣豬肉的！」因此他總會緊握攤販雙手，就好像握到爸爸的手一樣，都是雙有溫度的手。

(中國時報)