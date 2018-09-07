周錫瑋力挺陳學聖 打務實牌

2018年09月07日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

國民黨中央助選團副團長周錫瑋6日陪同桃園市長參選人陳學聖，參加楊梅區固本會報，並於埔心市場掃街拜票。周錫瑋批現任市長鄭文燦拿人民錢做公關，就是政客，也高喊「心中有學聖，桃園一定勝」，民進黨想讓中華民國消失，投給綠營就是支持台獨。

市場掃街 盼支持清流

周錫瑋陪陳學聖在市場內沿街拜票，還有攤商送上象徵好運的鳳梨和蘿蔔，他受訪時炮火猛烈，左批中央執政不力，勘災動作慢、邦交國銳減，蔡英文正在消滅中華民國；右打鄭市府胡亂花錢，「鄭文燦要5毛給1塊，用人民納稅錢為自己做公關，一心只想連任」，相較起來，陳學聖務實，桃園要有真正的建設和發展，必須把票投給國民黨。

周錫瑋也說，陳學聖在品德和能力上絕對勝過鄭文燦，而且陳學聖的政策從不誇大，很務實，台灣的政治需要一股清流，陳學聖絕對不負眾望。陳學聖則表示，自己的性格跟周錫瑋很相近，因為兩個人都很務實，也不會好大喜功，不會像對手一樣，動不動就剪綵，動不動就收割。

鄭強調 負債6都最低

鄭文燦表示，桃園市政府的財政紀律良好，4年來負債都是6都最低，預算用對、用好，讓市民看得到桃園的進步，是好市長還是打虎縣長口中的政客，相信社會自有公評。

另外，陳學聖團隊也在各區掛上斗大文字看板，白底黑字「陳學聖反對深澳燃煤電廠，鄭文燦您呢？」、「請問鄭文燦說好的鐵路地下化呢？」、「陳學聖反對水利會改官派，強奪農民財產，鄭文燦您呢？」表達選戰訴求。

(中國時報)