國民黨賞百萬抓賄 民進黨斥邏輯錯亂

2018年09月07日 04:11 中國時報 林欣儀 、 馮惠宜 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨舉行記者會，批國民黨抹黑市長林佳龍一周後，現在才懸賞找證據！（陳世宗攝）

國民黨台中市黨部持續追打餐會賄選，6日大動作召開記者會公開懸賞百萬獎金，要請民眾提供台中市長林佳龍涉嫌舉辦餐會賄選證據，強調一經起訴就贈百萬獎金。林佳龍則反控對手劣質，把選舉搞得烏煙瘴氣，強調將針對梨山案提告。

疑涉賄 促民眾提供證據

國民黨連日緊咬林佳龍陣營7月到梨山舉辦選舉餐會疑涉賄選，市黨部主委陳明振說，「護民主、拿獎金」，除法務部查察賄選1千萬獎金外，國民黨將募資百萬元，只要有人提出證據、一經起訴就發百萬元獎金。台中市前議員洪嘉鴻也以律師身份出席，強調懸賞公告絕對合法有效。

台中市議會民進黨團則反批，國民黨不斷指控林佳龍涉賄選，現在卻對外徵求檢舉人，顯示指控根本沒有證據；並質問100萬元是不是賄選？國民黨自稱黨產已被凍結，錢從何而來？

綠反問 獎金從何而來

國民黨台中市黨部主委陳明振說，國民黨所有發放標準是比照法務部查察賄選獎金辦法，該黨是只要起訴就發獎金，獎金是募集而來，有人表示願提供獎金。

對於國民黨指控，林佳龍表示，對手透過剪接過的影片做廣告，有些還未具名，把選舉搞得烏煙瘴氣，將提出告訴。

台中市新聞局長卓冠廷指出，國民黨才說「罪證確鑿」，1周後又要懸賞獎金徵求證人，邏輯混亂，更證實指控根本沒有證據。

(中國時報)