馬闖綠票倉 喊光復嘉義縣市

2018年09月07日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

前總統馬英九6日南下嘉義縣替國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁拉抬人氣，黨提名市長參選人黃敏惠也現身合體，馬英九除誇黃敏惠執政成績精彩，也說嘉縣一直是艱困選區，這回民進黨分裂是「上天有眼」，呼籲支持者要團結，一舉光復嘉義縣、市。

黃敏惠現身合體

馬英九昨行程馬不停蹄，先後到水上、中埔、竹崎、布袋和民雄拜票，與吳育仁等黨籍參選人走入市場和攤商、民眾互動寒暄，所到之處都有支持者要求拍照、握手，馬英九甚至以印尼話和新住民打招呼，兩名法國背包客要求合影時，馬更秀了幾句法語，讓新住民直誇「好厲害」。

馬英九形容吳育仁有勞工和社福專業，又曾任不分區立委和黨職，經驗豐富，如當上嘉義縣長，「是縣民福氣」，尤其嘉縣長久以來是國民黨艱苦選區，這次幸好有吳育仁，又碰上民進黨分裂，「上天有眼」，國民黨要好好運用，一舉光復嘉義縣、市。

黃敏惠說823水患嘉市很多地方不淹水，要特別感謝馬英九在88風災後投入人力物力疏浚，強調「前人種樹，後人乘涼」，指治水是歷年執政首長一棒接一棒的成果，「別人不做，我們做」，不搶功、不表演、不作秀，默默紮實地做，才是執政黨的態度，不像有人做1分，講10分。

買伴手禮拚買氣

馬英九到布袋觀光魚市同樣受到歡迎，除品嘗「蚵仔包」外，還自掏腰包買了魚丸當伴手禮，希望能帶來買氣。另有義竹鄉何姓民眾當面陳情，說所居地與縣府不同政黨，水災未獲重視，講到激動處甚至一度哽咽，馬英九因此提醒吳育仁，若當選縣長，「治水」絕對是最重要的工作。

(中國時報)