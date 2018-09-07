歐巴桑募款參選 盼為民發聲

2018年09月07日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

地方媽媽成立的政治團體「歐巴桑聯盟」今年發動全台小額募款，集資388萬衝破保證金門檻，共提名21人參選各縣市議員，雲林、台南、高雄等5位南區參選人6日聯合造勢，有人提及在台灣兼顧工作及家庭的辛酸，忍不住當場淚崩。

全台提名21人選議員

「選舉要花大錢，合理嗎？」歐巴桑聯盟認為市議員保證金20萬、縣議員12萬過高，對素人參政不友善，為跨過參選門檻，她們發動小額集資，南區5位參選人共募得92萬，正式投入雲林縣、台南市、高雄市議員選戰。

雲林縣議員參選人蔣尹瑄、台南市陳冠娟、高雄市左楠區沈玉玲、旗鼓鹽區江敏榕、前鎮小港區于仙玲6日在高市府鳳山行政中心前聯合造勢，高喊「生活即政治，小民要主宰」並合唱競選主題曲，柔性訴求爭取支持。

合唱競選曲柔性訴求

曾是幼教老師的陳冠娟想起育兒9年來的重重困難，淚灑現場，痛批只發補助金並非公共托育之道；蔣尹瑄則凸顯政府對文化資產管理無方，認為應開創文資空間，成為年輕人返鄉的理由。

高雄的3名選將分進合擊，沈玉玲發起回收單面A4紙張印製選舉傳單，希望為環境盡一分心力；江敏榕關注性別平權，主張成立高雄性平辦公室；于仙玲要求活化閒置空間，結合居民需求一起建立社區共作公園。

義賣果醬籌選舉經費

競選團隊透露，小民集資的經費已用於繳納保證金，南部約只剩下3、4萬元選舉經費，只能克難參選，並出奇招義賣鳳梨果醬、二手物品籌募資金，並歡迎選民加入臉書社團「歐巴桑動員基地」，一起送歐巴桑們進議會。

(中國時報)