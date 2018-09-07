姚文智掃街 阿嬤怨柯取消敬老金

2018年09月07日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲取消重陽敬老金的政策惹怒眾長輩，民進黨台北市長參選人姚文智6日到市場掃街時，有一名阿嬤當眾向姚批評柯文哲，指柯取消敬老金是虐待老人，「柯文哲市長是醫生，不管老人死活，老人去死一死好了」。阿嬤更直言，如果柯文哲來市場，她一定會向他討回敬老金。

姚文智昨到石牌自強市場拜票，除了有攤商致贈包子與粽子象徵「包中」，還有人贈送鳳梨跟甘蔗汁，甚至有婦人要找姚文智自拍。

在市場賣內衣的第二代「開喜婆婆」歐怡伶還主動拿起麥克風，向市場攤商介紹姚文智，並高喊「姚市長凍蒜」。

媒體詢問，綠營內部現在醞釀若讓丁守中當選似乎沒什麼不好，但重點是不要讓柯文哲連任？姚文智則笑說，「各種評估都有，但我想我當選最好」。

中秋節過後緊接著就是重陽節，但柯文哲取消敬老金的政策惹得長輩不開心。姚文智在拜票時，還在豬肉攤前遇到一名阿嬤抱怨柯文哲，阿嬤直言，柯文哲取消重陽敬老金根本不對，並砲轟柯文哲是醫生，卻不管老人死活，「老人去死一死好了」。

阿嬤隨後當眾稱讚姚長得「很水」、「很緣頭」，姚文智聽了之後趕緊說感謝，並笑稱「你這樣說的話，我敬老金要趕快發了」，惹得阿嬤發笑。

此外，姚昨也受邀替「職業男女拳王爭霸戰」站台致詞，並戴上自己簽名的黑色拳擊手套，象徵要以黑馬之姿奪勝。

(中國時報)