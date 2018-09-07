選戰利器 山寨胖卡身價翻倍

2018年09月07日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

選舉拚文宣也拚創意，顏色搶眼、外型超Q的「胖卡」，在近10年選戰結構裡，已成為文宣主力武器之一，也讓這款經典老車的殘值價水漲船高，不少車廠還提供客製化改裝，讓陽春的老發財車，瞬間身價翻倍。

圓圓胖胖的車身線條、前臉俏皮的大V凸起造型，外號「胖卡」的福斯T1廂型車走到哪都是焦點，近年更成為超夯選舉宣傳車，參選人幾乎人人一台，可愛的形象穿梭巷弄，扭轉了選戰肅殺的氣氛。

只是T1畢竟是骨董級老車，在市面上流動率有限，在明顯供不應求的商機環境下，腦筋動得快的中古車商和改裝車廠，索性將車型類似的廂型車直接改成T1造型，甚至連原廠廠徽都如出一轍。

姑且不論版權問題，經師傅巧手改裝過的胖卡，乍看之下還真難以分辨是原版還是山寨，而且不論真偽，胖卡價格都比原始車殘值高出1倍之多。

「再貴還是很搶手！」新竹市1名新秀議員參選人就訂了2台胖卡，等文宣烤漆完成，就要開到鬧區爭取曝光度，他坦言價格比想像中貴不少，要買手腳還得要快，但堅持不透露入手價格，選完會賣出去，反正折舊很低。

如今胖卡在全台能見度極高，但甚少人知，胖卡車在選舉初次嶄露頭角，是2009年首次參選市議員、現任新竹市長林智堅的巧思，顛覆民進黨傳統戰鬥氣息的「民主戰車」，也助他初試啼聲就拔下頭籌。

(中國時報)