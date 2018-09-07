立委爭花生災損補助 李進勇怒駁

2018年09月07日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林今年一期作花生因天氣炎熱病害加上水災，農民失收慘重，但未達中央天然災害救助標準，縣府以縣庫支出補助每公頃花生田1萬元。6日縣議員顏旭懋質詢指外傳補助是立委爭取，縣長李進勇重批「見到鬼」。國民黨雲林縣黨部退休主委鄭慶珍、張正雄、黃尚文6日站出來加入退休黨工的張麗善後援會。

顏旭懋質詢指很多農民反映花生災損補助是立委向中央爭取的補助款，跟縣府無關，這筆補助款到底怎麼來的？李進勇答詢，政治人物講求誠信，不能為政治目的顛倒是非，今年一期花生受災，他邀請農會主委林聰賢勘災，後來公所查報2次，都未達到天然災害現金救助受損程度20％的門檻，考量天氣太熱導致病害，加上水災重創，雖未達到中央救助標準，但縣政府從縣庫支出，直接補助花生農，共有4700公頃有登記，每公頃補助1萬元。縣府向縣議會提出墊付案，感謝所有議員支持，得以把4700萬元發放給農民，這事情很清楚，結果有農會打迷糊仗，某總幹事說豪肖話，說是因他們罵人，農委會才撥款，「我講比較難聽一點，真的是看到鬼，太惡意了。」

國民黨雲林縣黨部退休人員的社團組織「藍天協會」，50多名退休黨職幹部6日出席張麗善後援會成立大會，曾輔選過縣長選舉的3名退休黨部主委鄭慶珍、張正雄、黃尚文都出席，張正雄也曾披掛上陣參選過縣長。

張麗善強調，年底選舉是總統選舉的前哨站，雲林是一個指標，一定要讓綠地變藍天。

(中國時報)