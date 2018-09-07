新莊殯葬特區 市府澄清無此案

2018年09月07日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新莊殯葬特區成為選舉話題，民進黨新北市長候選人蘇貞昌6日批評市府，新莊人口密集、人口快速成長地區，新莊第一公墓卻成為殯葬特區，不先讓市民和民意代表知道，地方強烈反對，「行政獨斷又沒有好好溝通，我覺得很不以為然！」市府澄清，只是要遷葬新莊第一公墓，重新整理改建第二生命紀念館，剩下的土地綠美化，待地方有共識後再提出。

蘇貞昌6日行程滿檔，媒體關心新莊殯葬特區問題，蘇貞昌表示，地方強烈抗議事前沒有溝通，新莊人口非常密集，也是快速成長地區，怎麼會去設殯葬特區？蘇痛批，新北市政府做法不對也不好！真的很奇怪！作業過程不尊重民意，也沒有公開透明。

另外，都更政策也成為藍綠攻防焦點，蘇貞昌表示，雙方都更政策差別很大，團隊提出的政策很全面、很具體，有規畫的願景、理想、目標，更有一步一步的步驟，民眾可以比較看看。

蘇貞昌表示，侯友宜擔任市長朱立倫副手近8年，8年來什麼都沒做或做不好，突然說他當選，都更要比朱立倫快2倍，「如果能夠，為什麼8年不做，那他（侯友宜）會比朱立倫強嗎？我也是覺得很奇怪。」

市府強調，新莊「第一生命紀念館」的3萬個櫃位使用率已近8成，因此才規劃鄰近的公墓土地興建「第二生命紀念館」，市府從來沒有在新莊計畫做殯儀館或火葬場，純粹希望新莊第一公墓趕快遷葬，將墓地重新整理，改建第二生命紀念館，剩下的土地綠美化，作為休閒空間。

(中國時報)