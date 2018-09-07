黃偉哲民調下滑 林義豐異軍突起

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中國時報
／台北報導

台灣競爭力論壇6日發布台南市長選舉民調，結果顯示，在8月下旬淹大水後，希望台南市換黨執政者高達50％，代表民進黨參選市長的黃偉哲支持度下滑，但國民黨高思博仍然持平，並未增加，反而是無黨籍參選人「虧雞福來爹」林義豐支持度倍增。競爭力論壇指出，台南市可能形成三雄鼎立局面，林義豐成了影響選情的最大變數。

民調顯示，黃偉哲支持度為24.5％、高思博16.4％、林義豐12％、蘇煥智4.3％、許忠信3.8％、陳永和0.8％，36.2％為未決定、不投票及無反應，有2％表示要投廢票。

相較7月中該論壇發布的調查，當時黃偉哲支持度為31.7％、高思博16.1％、林義豐6.6％，黃偉哲下滑7.2個百分點，林義豐則提高了5.4個百分點。

如果整合成藍、綠、無黨三雄的對決，支持度將變為黃偉哲25.3％、高思博24％、林義豐17.2％，林義豐成為左右選情的變數。

此外對台南的治水績效，不滿意者比滿意者多了9.6個百分點，打臉賴清德。不滿民進黨中央執政以及希望台南換黨執政的台南市民，分別多達51.6％和50.1％，都較上次調查時增加。

該論壇執行長謝明輝分析，受到治水不力影響下，民進黨在台南市長選情受挫，而無色力量崛起下，中間選民往林義豐傾斜，高思博也受惠，黃偉哲則得不到青睞；前三強都有希望，預估得到40％選票的人就可以當選。

該論壇理事長龐建國則說，由民調看，這次台南市長選舉，可能和高雄市一樣出乎大家原本的意料，民進黨「在台南推個西瓜都贏」情況不復見。

(中國時報)

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