創業從細節做起 許茂煌漂亮轉彎

萬通食品廠董事長許茂煌白手起家，靠著敏銳的生意頭腦，讓萬通成為國際食品大廠。（宋原彰翻攝）

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中國時報
宋原彰／新北報導

從嘉義獨自一人、靠著雙手打拚，一路從業務做到化粧品公司高階主管，後來人生轉個彎、從事烘焙業，經歷過大風大浪，仍屹立不搖，他是萬通食品董事長許茂煌。很難想像西裝筆挺、文質彬彬的他，曾有過一段騎著摩托車、跟在遊覽車後面偷偷記錄消費習慣的日子。

原本投身化妝品業的許茂煌，1990年決定自行創業，開設烘焙加工廠，沒想到初期遇上龐大虧損及股東理念不合，最後剩他一人支撐工廠，鉅額貸款壓力下，他將產品轉型、專攻鳳梨酥，鎖定觀光客群，他說，「鳳梨酥保存期較長，最適合當伴手禮。」

為了拓展客源，許茂煌常騎著摩托車，跟在遊覽車後面，留意觀光客去哪些商店購物，記載整理歸檔，再穿著西裝一一登門拜訪。就這樣努力打下藝品店、免稅店、飯店等通路，讓萬通食品1998年營收達到6000萬元。

許茂煌說「洞悉市場是經營者需要具備的條件之一。」但隨著原物料上漲、市場競爭者愈來愈多，代工毛利逐漸降低。不得已之下，他在2008年再次轉型，推出「許家班餅舖」自有品牌，並透過網購、直營等通路打入內需市場。

轉型之後，許茂煌將代工部分新增綠豆糕、巧克力，將產品與機場免稅店通路結盟，延伸持續主打觀光客市場，落實代工與自有品牌雙線並行運作。2008年萬通食品營收已達1億元，2010年更入選上海世博台北館指定伴手禮。

白手起家的許茂煌，創業初期因技術面不足曾面臨困境，因此告誡2位兒子要從頭做起的話，必須了解每一個環節步驟，甚至栽培小兒子許金諺到英國藍帶學院深造。後來證明他的眼光獨到，也為自己創立的「許家班餅舖」培養出接班人。

(中國時報)

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